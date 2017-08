CaixaBank y Alibaba firman un acuerdo para impulsar las compras de ciudadanos chinos en España

Concretamente, la entidad ofrecerá en sus comercios clientes, unos 300.000, la posibilidad de admitir pagos efectuados mediante la aplicación móvil Alipay en sus TPV (terminales de punto de venta). Esta 'app' es la plataforma de pagos por Internet y móvil más grande del mundo y en China opera más de las mitad de todas las transacciones de pago 'online'.

Además, ambas compañías han acordado la creación de una iniciativa vinculada a la plataforma Tmall.com, perteneciente a Alibaba, para favorecer la exportación de los productos españoles al mercado chino.

La entidad gestionaba a cierre de 2016 el 27,6% de volumen de negocio en cartas de crédito de exportación y el 16,3% en importanción de las empresas españolas en China, donde está presente a través de una alianza con The Bank of East Asia y de una 'joint venture' de financiación de automóviles participada por CaixaBank Consumer Finance, Credit Gain, filial de The Bank of East Asia, y Brilliance.