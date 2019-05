La CNMV apuesta por guías técnicas para adaptar la normativa a la rapidez del cambio tecnológico

Durante el encuentro informativo "El reto de la gobernanza y ética en la estrategia empresarial", organizado por BDO y Europa Press, Manso ha puesto en valor la importancia de la flexibilidad de las guías técnicas aprobadas y puestas en marcha desde 2015. Este dinamismo permite una adaptación de la normativa a los procesos tecnológicos que afecten a las empresas.

En este sentido, ha admitido que la regulación siempre irá por detrás del avance tecnológico, porque "es lo lógico y natural", pero ha incidido en que tratan de no estar muy lejos de estos cambios.

Respecto al gobierno corporativo, Manso ha destacado la importancia de que las personas responsables de esta faceta dentro de la empresa "se lo crean, porque esto es como un virus". Así, ha advertido de que si el primer ejecutivo no se cree las normas, no las cumple y no las hace cumplir, esta situación "cala en la organización".

Por su parte, la presidenta de IBM España, Portugal, Grecia e Israel, Marta Martínez, también ha incidido en la importancia de las personas para el buen desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), dado que son las personas quienes entrenan a la IA, no se trata de "una caja negra".

Para Martínez, las normas sobre cómo se van a utilizar estas tecnologías han de ser precisas. "Hay que saber cómo funciona, quién lo ha entrenado, qué sabe", por este motivo, desde la compañía han implementado sus propias reglas de transparencia en IA, dada la creciente necesidad de establecer un marco regulatorio.