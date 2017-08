Concretamente, el supervisor de los mercados ha recibido la advertencia de su homólogo británico, la Financial Conduct Authority (FCA), sobre Paramount Law Boston ('www.paramountlawboston.com'), Higa and Partners ('www.higaandpartners.com') y The Britain Loan/Britain Loans/Britt Loans ('www.britainloans.co.uk').

Además, la FCA ha alertado sobre dos entidades que son clones de otras compañías autorizadas. En concreto, se refiere a Money Solutions UK y Kleinwort Benson (Ventures).