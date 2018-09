La CNMV alerta de diez 'chiringuitos financieros' en Reino Unido e Italia

En concreto, la Financial Conduct Autorithy (FCA) británica ha advertido sobre ocho entidades. Una de ellas, Ally Tuxedo Bank Plc ( www.allytuxedo.com) no está autorizada para proveer servicios financieros, mientras que el resto son firmas clon que tratan de suplantar a otras que sí están autorizadas.

Así, Ronger Properties Bond/Ronger Properties es una entidad clon de la compañía británica registrada Ronger Properties Ltd y opera bajo el dominio www.rongerproperties.com. De la misma manera, The Share Centre se hace pasar por la entidad autorizada The Share Centre Limited.

El resto de firmas son Glory Finance (https://glory-finance.com/), que es un clon de GFI Brokers Limited; BlackRock Crypto Asset Management Limited, que suplanta a BlackRock Investment Management (UK) Limited; Loantra, que es un clon de Serpable Ltd t/a Loantra; TVT Partners/TVT Investment management limited, que opera bajo el dominio https://www.tvt-partners.com/ y es un clon de Perspective Capital Management Limited Status, y Tullett Prebon, que trata de suplantar la identidad de Tullett Prebon (Europe) Limited.

De su lado, el Consob italiano ha emitido alertas sobre dos entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión, Trade Up Ltd y Preseplio Limited, que utilizan el dominio www.fgsmarkets, y Boston Merchant financial Ltd y BMFN Limited, que operan a través de la web www.unitrader.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.