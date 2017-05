La CNMV advierte sobre siete 'chiringuitos financieros' en Luxemburgo y Reino Unido

Concretamente, el supervisor luxemburgués, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), ha alertado de que la entidad Interinvest-Group ('www.interinvest-group.com') no puede operar efectuando servicios de inversión.

Además, la Financial Conduct Authority (FCA), de Reino Unido, ha advertido sobre Best Connection Finance ('www.bestconnectionloan.co.uk' y 'www.global.lendinvests.com'), Exxonfx ('www.exxonfx.com/en'), Markus Spielmann Inc ('www.markusspielmann.com'), JW Global ('www.jwglobal.co.uk'), Clayton Wealth Advisory/Clayton Worth Advisory/Clayton Wells ('www.claytonwealth.com') y Williams & Chase Associates ('www.williamsandchaseassociates.com' y 'www.williamschaseassociates.com').