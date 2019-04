La CNMV advierte sobre más de una veintena de 'chiringuitos financieros' en varios países europeos

En concreto, el organismo que preside Sebastián Albella recoge las advertencias de la FCA británica sobre siete entidades no autorizadas. Se trata de MT Capital, Bellsouth Capital Partners, Forte Capital Mergers and Acquisitions, Tradepro Capitals Limited, Algotradingsoft Broker Limited, Blackwell Asset Management y Tech Support Services.

Además, el supervisor británico ha advertido sobre cuatro entidades clon, que tratan de suplantar a otras sociedades que sí están autorizadas para prestar estos servicios. Son Adm Securities, Swiss Life International (swisslife-international.com o swiss-life-international.com), Spectra FX Investments Team (spectra-fx.com, también en Instagram como fxspectra y en Facebook) y Florence Garret (florencegarret.co.uk).

La CNMV también ha recibido alertas de la Consob de Italia acerca de seis entidades que no están autorizadas para prestar servicios de inversión: Solutioncm Ltd, Pro Star, London Capital Trade Ltd, Apsilon Ltd, Sucaba Enterprise Ltd y Silver Wolf Limited.

Por su parte, la FMA de Austria ha alertado sobre Stella Markets, CFDS100LTD/Markets XL/CCLR Solutions Limited, Securetrading-services.com, Ezcryptoplace y Tradetoro, mientras que la CSSF de Luzemburgo ha advertido sobre la sociedad Adava Capital S.A.

Por otro lado, la CNMV ha emitido una larga lista de alrededor de 50 entidades en su apartado de 'otras advertencias' tras recibir alertas por parte de su homólogo en Francia.

En concreto, la AMF francesa ha publicado tres lista de páginas web que ofrecen inversiones en mercado forex sin estar autorizadas, otra lista de páginas web que ofrecen inversiones en criptomonedas y otra de webs que ofrecen inversiones atípicas como vino, ganado, oro o criptomonedas.

Asimismo, el supervisor italiano ha prohibido la oferta de planes de inversión realizada por BV1 Club Byusiness Development SAS a través de la web BV1.club/ y Facebook 'BV1 Club' y ha suspendido la oferta de inversión realizada a través de las webs doubleupgtl.eu y dupmania.com.

La página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más avisos de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.