La CNMV advierte de una treintena de 'chiringuitos' financieros en seis países europeos

La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob) ha alertado sobre las entidades B4Markets LTD ('www.b4markets.com') y Iforexx24 LTD Charles van Deursen ('www.iforex24.com').

Además, el supervisor de los mercados italiano ha procedido a suspender cautelarmente la actividad publicitaria realizada por Mario Ongaro sobre la oferta de 'Carteras de inversión' promovidas por Questra World, Questra Holdings y Atlantic Global Asset Management, al tiempo que ha lanzado advertencias sobre varias ofertas de inversión.

La Autorité des Marchés Financiers, de Francia, ha publicado un listado de páginas web que ofrecen inversiones en diamantes sin contar con la debida autorización, mientras que su homólogo irlandés, el EI_CBI, ha alertado sobre la entidad Kennedy Kilbride (UK).

La Danish Financial Supervisory (Dinamarca) ha advertido sobre GTP Capital y Pacifik Chiba Trust, mientras que el supervisor de los mercados holandés, la Autoriteit Financiële Markten (AMF), ha alertado sobre Toronto Sumitomo Trading International ('www.tstinternational.com').

Por último, la Financial Conduct Authority (FCA) de Reino Unido ha alertado sobre una veintena de entidades no autorizadas para ofrecer servicios de inversión.

Se trata de Clarion Global Group ('www.clarionintl.com'), Zurich Capital/Zurichcap.com ('www.zurichcap.com'), Westmount Associates ('www.westmountassociates.com'), Sakai, Yao and Partners ('www.sakaiyao.com'), Multi Strategy Investments Limited/Londos Investments ('www.london-investments.co.uk'), Donalds and Brinkley ('www.dobrinlaw.com'), GSI Markets ('www.gsimarkets.com'), 'www.amccapitaluk.com'/'www.amccapitalmanagement.com', UK Tech Protect Limited ('www.uktechprotect.com'), Asashi Mergers and Acquisitions Group ('www.asashima.com') y LDN Exchange/Trident Group Limited ('www.ldnexchange.com').

Además, el supervisor británico ha advertido sobre algunas entidades que son clones de otras ya existentes. Son Polen Capital Investment Funds/PCIF ('wwwpolencapitalinvestmentfunds.com'), Quick Quid/Loan Point ('www.loanpoint.uk'), Debt Advice Trust ('www.debtadvicetrust.co.uk'), Tilney Fund Managers ('www.tilneyfundmanagers.com'), Admiral Markets LTD ('www.admiralmarketsltd.com'), London Finance and Investment Corporation, Merit Loans ('www.meritloans.co.uk'), Oxford Capital Partners ('www.oxfcapital.com') y E Money Limited/Evolution Money Limited ('www.emoneylimited.co.uk').