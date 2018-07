La CNMV advierte de cinco entidades que no pueden prestar servicios de inversión

En concreto, se trata de las sociedades cfdstocks.com; thinking ahead ltd, también reconocida como kitano ltd o fxmarketopro.com, marvin managements; marvin payments, marvinbank.com o marvinpayments.com; y pentacle group ltd o chronogm.com.

En paralelo, el organismo que preside Sebastián Albella advierte sobre las personas físicas Vicenzo Carpanzano y Mario Emmrich, vinculados a la entidad advertida marvin management.

"La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro de esta Comisión y, por tanto, no están autorizadas para prestar servicios de inversión", informa el supervisor.

Las advertencias sobre 'chiringuitos financieros' pueden ser consultadas en la página web del organismo en el apartado 'Advertencias de la CNMV'.

Además, para cualquier consulta los inversores pueden dirigirse al número de atención al inversor o realizarlas a través del formulario de consulta.