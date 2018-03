La CNMV advierte de más de una docena de 'chiringuitos financieros' en varios países europeos

La Autorité des Marchés Financiers (AMF), el supervisor francés, ha advertido sobre varios casos de uso fraudulento del nombre y los datos de contacto de algunas firmas.

La Financial Market Authoriy (FMA) de Austria ha alertado sobre las entidades CS-Advisory.com y Shalom & Gerson Finance, mientras que la Swedish Financial Supervisory Authority, el supervisor sueco, ha advertido sobre Prime Financial Partners ('primefinancialpartners.com').

Por su parte, el homólogo de la CNMV de Reino Unido ha emitido nueve advertencias sobre entidades no autorizadas, como Oakwood Advisory ('oakwoodadvisory.com').

Además, la Financial Conduct Authority (FCA) británica ha señalado que AMG Capital Partners Limited ('amgcapital.co.uk/'), Blue Insurance UK ('theblueinsurance.uk/'), Credit Extra Cash/Creditextracash, Quaroni Group ('quaronigroup.com'), Automatix Top Limited ('automatix.top'), Zan Partners ('za-partners.com'), Heritage Capital ('heritage-caphs.net') y Soft Loans ('softloan.online') son clones de otras entidades ya existentes.