La CNMV advierte sobre varios chiringuitos financieros en Italia

En concreto, el organismo que preside Sebastián Albella ha recibido advertencias de la Consob de Italia acerca de seis entidades no autorizadas.

Se trata de Efor Holdings Ltd Bonvita Partners Ou (wandafx.com), Esos International Ltd/Kadeky International S.R.O (lp.ainvestments.com), Capital Tech Ltd Pbox Ltd (pbntrade.com), Silver Wolf Limited (marketspremium.com), Tradospot Ou (tradospot.com) y Joshua Partners Eood/Joshua Development Ltd (capitalmarketsbanc.co y capmbit.co).

Asimismo, la CNMV ha informado de que la Consob ha prohibido ofrecer servicios de inversión a través de la página de Facebook Easy-Trade (https://www.facebook.com/Easy-Trade-117285715609581) y ha suspendido el programa de inversión 'Soluzioni x Rendite Automatiche' promovido a través de la web www.carsana-management.com.

La página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más avisos de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.