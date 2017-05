La CNMV advierte de siete firmas no autorizadas a prestar servicios de inversión

Se trata de las firmas First Investments Capital Markets (www.firtsinvestmentcapitalmarkets.com, www.first-union-esp.com), de la página web www.toroption.com/es, de DGX System LTd (www.optioncm.com), de DGX Systems LTD (Prime FX Bank/PFXbank) y sus webs www.pfxbank.com y www.pfx-bank.com, de 53 Capital Trade Limited (www.53capitaltrade.com y www.53option.com), de Tradev LTD (www.tradev.com) y de ARC Global Trader, S.L. (www.arctrader.com y www.arctrader.es).

La CNMV también advierte sobre el administrador único de esta última sociedad, Andrés Raúl Cano Olivares.

La web del supervisor ofrece un buscador de entidades advertidas y recoge un decálogo de advertencias sobre 'chiringuitos financieros' para prevenir a los inversores.