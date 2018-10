La CNMV alerta de diez 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Irlanda, Austria y Luxemburgo

De este modo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que las entidades Cullen Price Group (cpgcap.com) y Amp Trading Group (amptradinggroup.com) no están autorizadas para prestar asesoramiento en materia de inversión.

Asimismo, ha identificado cuatro firmas clon: First 4 London, que opera como Blue Sky Loans bajo el dominio blueskyloans.co.uk, Scbcusgroups.com (scbcusgroups.com/homes.php), Scrilliy y Global Wealth Asia (globalwealthasia.com).

Asimismo, la Financial Market Authority (FMA) de Austria ha advertido sobre la firma Falkenstein Und Stein (falkenstein-stein.com) y la CSSF de Luxemburgo sobre la entidad Lux Investment Pty Ltd/Luxembour Offshore Banking (luxosb.com y luxinvestmentptyltd.com).

Por su parte, el homólogo de la CNMV en Irlanda ha emitido dos alertas sobre las firmas no autorizadas Highveldgroup Financial Institution/Highveld Financial Group (highveldgroup.net) y 365-FX/365Binaryoption/Oproserv Limited/Fintech Software Inc (365binaryoption.com y 365-fx.com).

El supervisor español ha puesto de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro, por lo que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.