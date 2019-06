La CNMV advierte sobre casi 40 'chiringuitos financieros' Reino Unido, Austria, Italia y Bélgica

El organismo que preside Sebastián Albella recoge 26 advertencias de la FCA británica sobre entidades no autorizadas, de las que seis son firmas clones de otras que sí lo están.

Los clones son CFD Royal (cfdroyal.co.uk o cfdroyal.com), Amalgamated Properties Limites (amalgamatedproperties.com), Van Gossum Consult (vangossumconsult.com), Wentworth Insurance Brokers Limited (wentworthinsurancebrokers.co.uk), Global Equity Alpha (globalequityalpha.com) y Lotus Global Investments Management Llp (lotusglobalinvestments.co.uk).

De su lado, las firmas no autorizadas son Xtraderfx (relacionada con Gpay Limited), Gpay Limited (operando como Cryptopoint), Bex Options, Simple Investments Limited, Safeinvest, Quality Lending Service, Prople Investments Limited, Prime Coins Trading, Novatrades, Noble Capital House (operando como FXG Trade), Finbdo Limited (operando como Capital Banks) y CFD Corporate.

Asimismo, tampoco están autorizadas International Securities Limited (operando como Brokers Station), Financial Insolvency Group (operando como Overtone Financial), Baltic Concert Llp (operando como IDB Trades), Almamarkets Limited (operando como Safemarkets), Allmedia Limited (operando como Gallant Finance), Stepsworth Consulting Group, Bradford And Feldman Consultancy Llc y Murdoch Consulting Group.

Por su parte, la FMA de Austria ha emitido advertencias sobre seis entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión. Se trata de Libra Markets, Clarium-capital.com, Vpmwealth.com, Capital Managements, CFC-Ltd.com y Toptradepro/Motion Ltd (toptradepro.com).

El supervisor belga solo ha comunicado a la CNMV una advertencia este miércoles: la de no confundir a Molineaux-investment.com con Molineaux Investment Services Llp, que sí está debidamente registrada en la FMSA.

En cuando a las alertas de Italia, no están autorizadas para prestar servicios de inversión Paypeq Holdings Oü (royaltrade.fm), Takeda Partners Ltd/Bancdemonarch Limited (bancdm.io) ni Lancelot Equity Ltd (gocapitalfx.com o gocapital123.com).

Además, la Consob italiana ha suspendido la oferta de planes de inversión promovidos por la empresa Tessline Limited a través de la web www.tessline.com, así como la oferta de inversión denominada 'Liracoin' promovida por Liracoin-Damo a través de las web www.liracoin.com y www.licex.op.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.