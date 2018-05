La CNMV advierte de siete 'chiringuitos financieros' radicados en Reino Unido, Irlanda y Austria

En concreto, el supervisor irlandés ha lanzado una advertencia sobre la firma Total International C.P.A. LTD (USA), mientras que el de Reino Unido ha hecho lo propio sobre las sociedades Finance Lenders (finance-lenders.co.uk) y Capzone Invest LTD -operando como HQ Broker- (hqbroker.com) y las firmas clones Marc Hermann Wealth Management (mhwealthmanagement.com) y Get Your Loans (getyourloans.co.uk).

Por último, el organismo austriaco ha advertido de que Joshua Trade Eood/Joshua Development LTD (capmbeu.com, capmb.com y capmbeu.com) y la web kbcapitals.com no están debidamente registrados.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.