La CNMV alerta de once 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Italia, Noruega y Austria

De este modo, la Autoridad de Conducta Financiera (FCA, por sus siglas en inglés) ha advertido de que la entidad Gerber and Partners, que opera bajo el dominio gerberandpartners.com, no está autorizada para prestar asesoramiento en materia de inversión. Asimismo, ha identificado tres firmas clon: Deutsche Capital Management Ltd (dbdcm.org), Capital Assets UK (capitalassetsuk.com) y Unicominsurance.net (unicominsurance.net).

Asimismo, la Autoridad de Supervisión Financiera de Noruega ha emitido advertencias sobre las entidades no autorizadas MNB Holdings Ltd (mnbholdings.com), Green Oak Limited (roiteks.com), Market Solution AS y Custodian Life Ltd; mientras que la Financial Market Authority (FMA) de Austria ha advertido sobre la firma Getcopro (getcopro.com).

Por su parte, el homólogo de la CNMV en Italia ha comunicado que no están autorizadas para prestar servicios de inversión las firmas Sigma CFD Ltd (sigmacfd.com) y Strategic Future Investment Ltd (master4x.com).

El supervisor español ha puesto de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro, por lo que no están autorizadas para prestar servicios de inversión.

Además, el Consob italiano también ha suspendido de manera cautelar por un periodo de 90 días la oferta 'Avacrypto Investment Plan' realizada a través de la web avacrypto.com.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.