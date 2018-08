La CNMV advierte de una quincena de 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Bélgica, Luxemburgo e Italia

Concretamente, la Autoridad de Conducta Financiera británica (FCA, por sus siglas en inglés) ha advertido sobre siete clones: VBM Capital Partners (vbmcapitalpartners.com), Chimera Investment Corporation (chimerapartnersltd.co.uk), Loans Hub, Hero Wave International (herowaveinternational.loan), Classic Brand Europe (classicbrandeurope.com) y Preston Management (prestondinance.com).

El supervisor británico también ha alertado sobre las entidades sin registro para prestar servicios de inversión como BCG Wealth Group (bcgwealthgroup.com), Callpointltd, que ha estado operando como Utrade (utrade.online) y Stubblefield Advisors Llc (stubblefieldadvisors.com).

De su lado, la Autoridad de Servicios Financieros y Mercados belga (FSMA, por sus siglas en inglés) ha denunciado la existencia de un 'chiringuito' que ha estado operando bajo el nombre de Credilan Benelux (credilan.com). La autoridad de Luxemburgo (CSSF, por sus siglas en inglés) también ha apuntado a una entidad sin 'visto bueno' para dar servicios y especializada en criptomonedas: Cryptofinance (cryptofinancecorp.com).

De igual forma, la Comisión Nacional Italiana del Mercado de Valores (Consob) ha añadido en su lista de empresas sin autorización para operar a Bauman Ltd (ava.investments), TradeBNP (tradebnp.com) y Capital FXG Ltd o Nordic Pearl Ltd (forexgrand24.com).

El supervisor italiano también ha suspendido por un periodo de 90 días a la página web 'www.opcompany.net', a la entidad Risolvo Srl, a la cual también le ha prohibido el anuncio de su actividad a través de su perfil de Facebook (Risolvo Broker Assicurativo).

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias. Además, la web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas.