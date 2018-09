La CNMV advierte sobre varios 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Bélgica, Francia y Luxemburgo

En concreto, el regulador británico (FCA) ha emitido alertas sobre ocho entidades: Anaru and Partners, Kauri Ventures, Hakopa Williams and Partners, Anahera and Partners, Manaia and Partners, Mace Parry and Associates, Taylor Hodgson and Associates y del clon Branison Partners.

Por su parte, el Financial Services and Markets Authority (FSMA) de Bélgica ha hecho público que las entidades Kangyo Yokohama Securities, Asahi Marusan Management, Cruzinvest.uk, Sumitomo Gunma Holdings, Shinsei Securities y Yamaguchi Laurentian Securities no están autorizadas para operar como una firma de inversión o de asesoramiento financiero.

Asimismo, el homólogo de la CNMV en Francia (AMF) ha remitido alertas sobre varias entidades que no cuentan con autorización para ofrecer servicios financieros: London Equity, Binarycent.com, Patrimoinegestion-management.com y Pocketoption.com.

Por último, el CSSF de Luxemburgo ha advertido sobre Ptbanc, que opera en el dominio ptbanc.com.