La CNMV alerta de doce 'chiringuitos financieros' en Reino Unido, Austria, Italia e Irlanda

Por países, Austria es donde más alertas se han registrado. En concreto, la lista incluye las entidades Shinseis Securities, bajo el dominio shinseisecurities.com; Afbauer, con la web afbauer.com; Box Finance; Arbitracoin, con dominio arbitracoin.com y Gerber and Partners, con página web gerberandpartners.com, como firmas no autorizadas para prestar asesoramiento en materia de inversión.

Asimismo, Reino Unido avisa de tres entidades clones que tampoco tienen autorización para prestar servicios de inversión: Josef-Zeman Financial Solutions (josef-zeman.com), Interfinancial y Minsura (minsura.com), a las que se añade la entidad Crypto Options Trader (crypto-optionstrader.com).

En el caso de Italia, la advertencia se centra en dos sociedades: Finbdo Ltd (capitalsbanks.com) y Capital Tech Ltd (pbninvest.com). En la misma línea, el supervisor irlandés ha indicado que no puede prestar servicio de asesoramiento financiero la entidad Bridge Road Capital Management (brcmanagement.com).

La CNMV pone de manifiesto que dichas sociedades no figuran inscritas en el correspondiente registro, por lo que o están autorizadas para prestar servicios de inversión. Además, ha publicado un listado de páginas web recopiladas por la Autorité des Marchés Financiers (AMF) que considera ofrecen inversiones "atípicas".