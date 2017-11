La CNMV advierte de cuatro 'chiringuitos financieros' en Países Bajos y Reino Unido

En concreto, el supervisor de los mercados británicos (FCA) llama la atención sobre las sociedades Amergeris Wealth Management, Get my Loans y Six Swiss Exchange, que actúan como empresas 'clon' de entidades debidamente registradas.

Por su parte, en Países Bajos, el regulador lanza una advertencia sobre Williams Beacon Advisory ltd --www.williams-beacon.com-- al no estar correctamente registrada.

Según recuerda el organismo que preside Sebastián Albella, las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas. Se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace 'Investor Alerts'.