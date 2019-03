Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/CNMV-Italia-Reino-Unido-Dinamarca_0_2196380534.html

La CNMV advierte sobre once 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido y Dinamarca

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este miércoles sobre once entidades en Italia, Reino Unido y Dinamarca que no están registradas en sus respectivos supervisores nacionales y que, por tanto, no cuentan con autorización para prestar servicios de inversión.