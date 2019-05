La CNMV alerta de casi veinte 'chiringuitos financieros' en Italia, Reino Unido, Malta y Luxemburgo

En concreto, el organismo que preside Sebastián Albella recoge las advertencias de la FCA británica sobre las entidades no Blanc and Beaufort Brokerage (blancandbeaufort.com), que además es un clon de otra firma que sí cuenta con autorización, y Platinum Global Associates (platinumglobalassociates.com).

Por su parte, el regulador de Malta ha advertido sobre la entidad Kontofx, que opera bajo el dominio kontofx.com sin estar inscrita en el correspondiente registro.

En cuanto a Luxemburgo, el homólogo de la CNMV en el país ha advertido de que la web cdainvest.com no guarda relación con la entidad debidamenta registrada C.D.A. Invest S.A, como tampoco lo hace la web wellington-management.org con la sociedad autorizada Wellington Management Group.

Por su parte, la Consob de Italia ha emitido advertencias sobre West Media Group Limited - Pro Technologies (24btcmarkets.com), Silver Wolf Limited (ecnpremium.com), Nostro Tdechnology OU (opera en client.10brokers.com y ahora se denomina Euro Wealth OU) y CMP 24 Ltd (cmp24.com).

Asimismo, el regulador italiano también ha alertado de las entidades no autorizadas Bitcoin Revolution (bitcoin-revolution.eu), Bitcoin Code (bitcoin-code.eu), The Bitcoin Code (it.thebitcoinscodes.com), Cryptokartal (cryptokartal.com) y Parners Communication Ltd (mycrypto-invest.com).

Además, la Consob también ha comunicado que tanto Angelo Scaffeo como Real Profit Consult Eood no están autorizados a prestar servicios de inversión en Italia y ha informado de la suspensión de la oferta de inversión denominada Token ECB I Y TokenECB S puesta en circulación por Forguesi Gestion SAS, cinluyendo la web europeancryptobank.io.

Las advertencias de reguladores extranjeros de ámbito europeo pueden ser consultadas en la página web de la CNMV como advertencias sobre entidades no autorizadas y como otro tipo de advertencias, según recuerda el supervisor de los mercados españoles.

Además, la página web de la CNMV ofrece un buscador de entidades advertidas y se pueden consultar más advertencias de reguladores no europeos en la web de IOSCO a través del enlace Investor Alerts.