Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/CNMV-Investing-Pro-Kyoto-Limited_0_2102789731.html

La CNMV alerta de que Investing Pro (Kyoto Limited Ltd) no puede prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido de que la entidad Kyoto Limited Ltd / Milton Group Ltd, que opera bajo el dominio www.investingpro.com, no está autorizada para prestar servicios de inversión.