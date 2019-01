Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/CNMV-Everest-Tech-autorizada-inversion_0_2169983110.html

La CNMV avisa de que Everest Tech no está autorizada para prestar servicios de inversión

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido este lunes de que la sociedad Everest Tech Ltd, que opera a través del sitio web goldcapitalpro.com, no está autorizada para prestar servicios de inversión en España al no figurar en sus registros.