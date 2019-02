El Bundesbank advierte de que los bancos centrales "no son superhéroes" y sus poderes son limitados

El banquero alemán, considerado el máximo representante de los 'halcones' en el Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE), ha señalado durante un discurso pronunciado en Pretoria (Sudáfrica) que durante la crisis se llegó a considerar que los bancos centrales contaban con "superpoderes", mientras que otras instituciones eran percibidas como "incapaces de actuar", añadiendo que el éxito de la actuación de las entidades elevó las expectativas.

"No somos superhéroes. De hecho, nuestros poderes son limitados", ha subrayado el presidente del Bundesbank. "Ni podemos compensar los efectos adversos de los cambios demográficos ni podemos acelerar la invención o adaptación de nuevas tecnologías. No podemos elevar el crecimiento a largo plazo y no podemos acabar con la desigualdad", ha recordado.

El banquero germano ha defendido que para cumplir su mandato de estabilidad de precios de forma duradera, las entidades son dependientes de unas cuentas públicas sostenibles y de un sistema financiero estable, ya que, de otra manera, la política monetaria puede acabar viéndose sujeta al riesgo de predominio fiscal, cuando las decisiones del banco central garantizan la solvencia del Gobierno, y al predominio financiero, cuando la política monetaria se preocupa cada vez más de los acontecimientos adversos a corto plazo en el sistema financiero.

En este sentido, Weidmann ha expresado su convencimiento de que "con un diseño adecuado" las compras de bonos soberanos son un instrumento "legítimo" de la política monetaria, aunque ha reiterado el riesgo relacionado con la peculiaridad de la eurozona de contar con una política monetaria única, mientras las políticas fiscales son de carácter nacional.

"Las compras de bonos gubernamentales implican el riesgo fundamental de mutualización de riesgos soberanos a través del balance del banco central, difuminando las fronteras entre política fiscal y monetaria en la zona euro", ha señalado Weidmann, recordando que los bancos centrales del Eurosistema se han convertido en los acreedores más importantes de sus gobiernos, lo que podría llegar a cuestionar la independencia de las entidades.

Por otro lado, el presidente del Bundesbank ha destacado las reformas introducidas en la arquitectura de la eurozona, incluyendo la creación de un fondo de rescate permanente de la zona euro o de una supervisión bancaria europea, aunque considera que estos cambios aún no son suficientes.

"Si hubiese nuevas sacudidas en el sistema financiero o en países de la zona euro, estaríamos considerablemente mejor equipados para afrontarlas de lo que estábamos en 2010", ha indicado Weidmann, aunque ha advertido de que aún queda por abordar cuestiones como "la falta de credibilidad de las reglas fiscales o el perjudicial nexo entre bancos y emisores soberanos".