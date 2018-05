Bullard (Fed) compara el efecto de las criptomonedas con el sistema monetario no unificado de EEUU en 1830

"Es sabido que la emisión de divisas privadas crea un sistema no satisfactorio en EEUU", indicó el banquero, apuntando a la década de 1830, cuando el 90% de la oferta monetaria estadounidense era privada y se propuso la creación de una sistema unificado, implementado durante la Guerra Civil.

Las monedas cifradas como el bitcoin o ethereum son cada vez más populares, lo que podría llevar a expulsar a los usuarios del sistema financiero actual al permitir que el intercambio de dinero se realice de forma virtual y anónima, y sin que un banco medie la transacción.

Sin embargo, Bullard advirtió de que las criptomonedas, de las que se han lanzado aproximadamente 1.800 tipos, cotizan simultáneamente a tipos de cambio muy diferentes. "Las monedas deben de emitir confianza y mantener su valor", apuntó.

Para el banquero, la razón por la cual el respaldo de un Gobierno o una institución a una moneda, junto con una política monetaria estable, es muy importante, es que promueve la estabilidad de la moneda. Bullard puso como ejemplo de lo que sucede ante un sistema monetario inestable la devaluación del bolívar venezolano.

Así, aunque Bullard reconoció las "bondades" de la tecnología blockchain, dijo que la actual ola por las criptomonedas "puede estar derivando el sistema de la moneda uniforme de EEUU hacia algo más parecido al sistema monetario internacional no uniforme". "Las monedas virtuales pueden estar involuntariamente empujando hacia la dirección equivocada", aseveró.

No obstante, el presidente de la Fed de San Luis dijo que la "única razón" por la que las criptomonedas aún no son una preocupación mayor es porque el volumen general de las mismas no es grande en relación a la economía en su conjunto.