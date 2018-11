Bravo (CCOO) cree que la actuación del Supremo en el impuesto de las hipotecas es "manifiestamente mejorable"

Bravo, en una rueda de prensa que ha ofrecido este miércoles en Pamplona junto al secretario general de CCOO de Navarra, Chechu Rodríguez, ha lamentado que el Tribunal Supremo "ha trasladado una sensación de que se toma una decisión en una sala y se corrige inmediatamente después en el ámbito del pleno" y ha opinado que "la política de gestos es manifiestamente mejorable".

En cualquier caso, el dirigente sindical ha afirmado que "lo que necesitamos es seguridad jurídica para los usuarios" y ha destacado que "el legislador tiene en su mano actuar más allá de la interpretación que se hace del reglamento y de cómo lo desarrolló la ley anterior".

"La ley hipotecaria lleva parada dos años en tramitación. El legislador tiene en su mano determinar de una manera meridianamente clara a quien corresponde pagar el impuesto", ha expuesto Bravo, para añadir que "lo que no tiene sentido es dar mensajes equívocos a la sociedad y que se transmita erróneamente esa posición de vulnerabilidad a las presiones, que no sé si se han producido o no". "La sensación no es la más edificante", ha apuntado.