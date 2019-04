Botín, sobre la acción de Santander: "Somos el mejor de la clase pero jugamos el partido donde lo jugamos"

"Estamos en una economía de mercado, se trata de ser el mejor de la clase, pero jugamos el partido donde lo jugamos y hoy somos el primer banco de la eurozona por valor de mercado", ha señalado durante la junta general de accionistas celebrada este viernes en Santander.

Botín ha destacado que la rentabilidad para sus accionistas es del 15%, frente al 12% de la banca europea, y que el retorno total ha sido "muy superior".

Si bien la Bolsa está "especialmente complicada" por el contexto de incertidumbre política y de tipos de interés negativos, unas circunstancias que "hacen que la banca europea no esté bien valorada", Botín ha apuntado que lo que puede controlar el grupo son sus resultados.

"Nosotros no podemos y no controlamos los mercados, tienen su propia dinámica y el problema es que Europa no está de moda. La banca europea no crece y también somos un banco en las Américas, esto es lo que nos permite seguir dando resultados a lo largo del ciclo", ha explicado.

En este sentido, ha recordado que el banco ha cumplido con los objetivos que se marcó en su último plan estratégico y que el beneficio ha crecido un 30% desde 2015, con un capital fortalecido y garantizando que se trata de "resultados sostenibles".

"Somos uno de los bancos europeos con mayor recomendación de compra en este momento y esperamos que nos diferencien aún más en el futuro", ha resaltado.

DIVIDENDO ELECCIÓN

Durante la celebración de la junta han intervenido un total de 39 accionistas. Muchos de ellos han mostrado su preocupación por la capacidad del banco para mantener su resultado, por la caída de la cotización de Santander e incluso han reprochado las "remuneraciones millonarias" del consejo.

Asimismo, algunos accionistas han reconocido que el Programa Dividendo Elección es "interesante", ya que les permite elegir, mientras que otros han cargado contra cobrar el dividendo en acciones cuando el precio de los títulos ha caído más de un 15% en un año.

En este sentido, Botín ha asegurado ser "muy consciente" de la importancia del dividendo, al que le da "máxima prioridad", por lo que va a aumentarlo en 2018 en un 4,5% en total, y ha manifestado su compromiso por seguir intentando elevarlo en el futuro.

La intención de la presidenta de la entidad es continuar con la fórmula de 'scrip dividend' pero también tener la posibilidad de recomprar acciones propias para tener mayor flexibilidad y atender a "los gustos y preferencias de los accionistas".

"Tenemos intención de seguir aumentando el dividendo de acuerdo a lo que se vaya aprobando cada año", ha explicado Botín, quien ha señalado su propósito de que el dividendo en efectivo por acción no baje de lo que la junta apruebe y de mantener un 'pay out' del 40-50%.