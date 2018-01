Botín (Santander) descarta fusiones transfronterizas en Europa hasta que se complete la Unión Bancaria

Durante la presentación de las cuentas anuales de la entidad, Botín ha explicado que hasta que no se produzca una libre circulación de capitales, y hasta que no se establezca un fondo de garantía de depósitos a nivel comunitario, "no se producirá una operación transfronteriza significativa" a nivel comunitario.

"Existen temas estructurales que hay que arreglar para que podamos empezar a considerarlo", ha apuntado Botín, quien ha insistido en que el banco no tiene "ningún plan para comprar nada en Europa".

En cambio, la presidenta de Santander sí que ha indicado que la entidad podría lanzar "iniciativas digitales" en otros países del 'Viejo Continente'.

En relación a España, la presidenta de Santander cree que con la configuración actual del mapa bancario existe una "gran competencia", por lo que no ve necesaria una mayor concentración del sector.

"Hay otros países donde tienen más trabajo que hacer que en España", ha defendido Botín, que ha explicado que el coste medio de una hipoteca en Europa es el doble al de una hipoteca en España. "Es un mercado competititvo, los clientes tienen diferentes opciones", ha explicado Botín en referencia al mercado español.

ACTIVOS DE POPULAR

En relación a las alianzas estratégicas del Popular, Botín ha señalado que a la entidad le "va a llevar su tiempo" analizar todas las opciones, aunque ha indicado que al Santander le gustaría mantener el negocio de clientes del Popular.

"Es un tema que va a llevar su tiempo, esperamos que dentro del año 2018 tengamos esto más claro", ha señalado la presidenta de Banco Santander.