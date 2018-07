Bankinter solo está dispuesto a comprar una parte del negocio de Evo Banco, no la totalidad

Así lo ha indicado la primera ejecutiva de la entidad durante la presentación de los resultados semestrales de Bankinter, que arrojó unos beneficios un 8,4% superiores a los del mismo periodo del ejercicio precedente, hasta situarse en 261,2 millones de euros.

"No hemos tomado una posición al respecto, por lo que no puedo entrar al detalle", ha apostillado Dancausa. No obstante, ha precisado que, en caso de que finalmente Bankinter vea interesante una adquisición, solamente se compraría una parte del negocio de Evo Banco, descartando la posibilidad de comprar la totalidad de la entidad.

Asimismo, la máxima responsable del banco 'naranja' ha presumido de ser una entidad "seria" y de mirar todo con "mucho rigor". "Si al final llevamos a cabo esta compra, seremos capaces de convencer a los analistas, a los clientes y a todos los interesados de que esta operación será buena para el banco", ha aseverado, tras ser preguntada por la caída de la cotización de la entidad tras comunicar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que estaba analizando esta operación.

"Somos enormemente exigentes. A pesar de todas las operaciones que se han visto últimamente, la única adquisición que ha llevado a cabo Bankinter es la del negocio minorista de Barclays en Portugal", ha añadido.