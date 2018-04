Banco Sabadell compensará a clientes de TSB afectados económicamente por problemas de acceso

El consejero delegado de Banco Sabadell, Jaume Guardiola, ha asegurado este jueves que el banco compensará a los clientes de su filial británica TSB que se vieron perjudicados económicamente por los problemas para acceder al servicio online tras la migración a la nueva plataforma.

En la rueda de prensa sobre los resultados del primer trimestre, Guardiola ha dicho que no se han cuantificado estas compensaciones, pero augura que "no va a ser una cantidad grande" porque los problemas que impliquen un efecto económico son limitados.

"Todos los clientes que se hayan visto afectados como resultado del no acceso a sus cuentas online serán restituidos por la cantidad por la que hayan podido tener impacto, pero las afectaciones directas económicas de no haber podido acceder son limitadas", y no han determinado el número exacto de clientes afectados.

Guardiola ha admitido que el banco está preocupado por estos problemas porque acostumbra a ofrecer una alta calidad de servicio al cliente, pero cree que, con perspectiva, se verá que la operación ha sido "un éxito".

PROBLEMAS DESDE EL LUNES

Ha explicado que los problemas que se iniciaron el lunes obligaron a cerrar el servicio online durante el martes y hasta la madrugada del miércoles, que "ya fue un día de mucha mejora", aunque el problema ahora es la acumulación de tráfico de operaciones, lo que ha obligado a regular el servicio.

"Hoy las cosas están yendo muy bien, se ha arrancado con mucha disponibilidad. Tenemos mucha esperanza de tener resuelta la vuelta a la normalidad operativa y volver a los flujos normales en el tráfico online a finales de esta semana y arranque de la siguiente", ha dicho.

Considera prematuro hablar de posibles impactos en el negocio de TSB por estos problemas, y espera que la confianza de los clientes se recupere rápidamente cuando accedan con normalidad a la plataforma y se den cuenta de la mejora de calidad que les supone.

"Nuestro trabajo es que el que haya tenido problemas los deje de tener y, después, convencerlo de que, superada esta pequeña crisis en su relación con el banco, lo que tendrá en el futuro es una mejora clara en la calidad del servicio", ha sostenido.

Guardiola ha insistido en que los problemas han sido solo de acceso a las cuentas a través de la web y de la app, no de integridad de los datos, ya que los clientes han tenido acceso solamente a cuentas sobre las que están autorizados --hasta ahora solo tenían acceso a las cuentas de las que eran titulares, algo que ha podido generar "sorpresa", ha dicho--.

SOBRECOSTE POR EL RETRASO

El director financiero de Banco Sabadell, Tomás Varela, ha detallado que el sobrecoste de haber hecho efectiva la migración unos seis meses más tarde de lo previsto rondará los 96 millones de libras --unos 113 millones de euros--.

En cuanto a la contribución de TSB al beneficio de Banco Sabadell, para 2019 --primer año completo con todas las sinergias implementadas-- se espera que tenga un peso del 20% sobre el resultado neto, y este año se situará en torno al 10%.