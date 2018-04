Finanzas

El Banco de España multa con 1,5 millones a Best and Fast Change

El Banco de España ha multado a la compañía de intercambio de divisas Best and Fast Change con 1,5 millones de euros por no proporcionar información suficiente a sus clientes en materia de comisiones.