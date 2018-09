Banca March rechaza la subida de impuestos que exige Podemos y duda de que salga adelante

El director de Estrategia de Banca March, Joan Bonet, considera que una subida de impuestos como la que reclamó ayer Unidos Podemos no sería positiva para los mercados financieros, si bien tiene dudas de que la propuesta salga adelante.

Así lo ha indicado durante la presentación de las propuestas de inversión de la entidad ante el cambio de ciclo, tras ser preguntado por el impacto en los mercados que tendrían las exigencias de Podemos para apoyar los PGE de 2019, que pasan por más impuestos al sector financiero, las grandes fortunas, las grandes corporaciones y las compañías eléctricas.

"A nosotros y a los mercados nos gusta un horizonte claramente de tranquilidad, ni nos planteamos el tema de no cumplir los objetivos con Bruselas. Una subida de impuestos no la valoraríamos positivamente, pero de todas maneras dudamos mucho de la capacidad para sacar estas propuestas adelante", ha indicado Bonet, quien ha apuntado que el impuesto a la banca "no es el primer globo sonda de Podemos".

En este sentido, ha recordado que el impuesto específico a la banca que contemplaba el Gobierno de Pedro Sánchez terminó por traducirse en un gravamen a las transacciones financieras, la conocida como 'tasa Tobin', una medida que no será inmediata y de "difícil aplicación", en opinión del experto, quien cree que esta propuesta "es igual a decir 'ya hablaremos en el futuro y no haremos mucho por ahora'".

Respecto a la intención del Ejecutivo español de alejarse de la senda del déficit pactada con Bruselas, desde la entidad han mostrado su preocupación, si bien consideran que hay "mucho ruido político" pero poca capacidad de un Gobierno en minoría, por lo que esperan que haya "pocas desviaciones". "La prima de riesgo nos da la razón por el momento", ha indicado Bonet, quien también ha defendido que la situación más favorable para los mercados sería una prórroga de los PGE.

"Sería lo más razonable y no necesariamente malo para los mercados, sino que sería casi el mejor de los escenarios para el mercado, que no hubiera muchas idas y venidas y que continuáramos con unos Presupuestos autoprorrogados", ha apuntado el director de Estrategia de Banca March.