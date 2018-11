Ballabriga (BBVA) confía en que los Principios de Banca Responsable lleguen al centenar de bancos en 2019

Ballabriga ha recordado que "hace tres años" empezaron a trabajar en los Principios, presentados este pasado 26 de noviembre en París, durante la mesa redonda global de la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP FI). Al comprometerse con el nuevo marco, los bancos adaptarán sus negocios a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU y al Acuerdo de París sobre cambio climático.

Los Principios fijan una definición estándar mundial de lo que implica ser un banco responsable y pretenden garantizar que los bancos creen valor tanto para sus accionistas como para la sociedad. Aportan el primer marco mundial para incorporar la sostenibilidad a todas las áreas del negocio bancario, desde la estrategia hasta la gestión de fondos o las operaciones financieras.

El grupo que ha trabajado en estos Principios está compuesto por 250 entidades, de las que 120 son bancos. "Cuando se hizo consulta para poner en marcha esta iniciativa, el 80% de bancos estuvo a favor. Finalmente, 28 bancos hemos trabajado durante nueve meses para elaborar estos principios", ha detallado.

En cuanto a la adhesión de BBVA a esta iniciativa, ha asegurado que es "un orgullo para el banco formar parte de este cambio". "Hay una sensación de orgullo pero también de compromiso porque refuerza lo que venimos defendiendo: pensar en grande para apoyar el cambio", ha indicado, al tiempo que ha hecho hincapié en que "refuerza una estrategia y va a ayudar a movilizar, gestionar e involucrar a todos en esta tarea colectiva".

En concreto, los bancos que respaldan esta iniciativa son Access Bank (Nigeria), AAIB (Egipto), Banco Pichincha (Ecuador), Banorte (México), Barclays (Reino Unido), BBVA (España), BNP Paribas (Francia), Bradesco (Brasil), CIB (Egipto), CIMB Bank (Malasia), First Rand (Suráfrica), Garanti Bank (Turquía), Golomt Bank (Mongolia), Hana Financial Group (South Korea), ICBC (China), ING (Países Bajos), KCB Group (Kenia), Land Bank (Suráfrica), NAB (Australia), Nordea (Suecia), Piraeus Bank (Grecia), Santander (España), Shinhan Financial Group (South Korea), Societe Generale (Francia), Standard Bank (Suráfrica), Triodos Bank (Países Bajos), Westpac (Australia) y YES Bank (India).

Al firmar los Principios de Banca Responsable, los bancos se comprometen a asumir públicamente el impacto social, ambiental y económico del sector. Además, acuerdan establecer objetivos públicos para abordar los efectos negativos más relevantes, a la vez que buscarán ampliar su capacidad de impacto positivo. De esta forma, los inversores, los políticos, los reguladores, los clientes y la sociedad civil podrán comparar bancos y hacerles asumir responsabilidades en función de sus objetivos con la sociedad.

"Ahora empieza un período de consulta abierta de seis meses para que los Principios se puedan enriquecer y se firmen en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York en septiembre del 2019. Los 28 bancos y Naciones Unidas haremos promoción para que se sumen el mayor número, con el objetivo de a los 100 firmantes", ha añadido.

"COMPLICIDAD" DE LOS BANCOS

Ballabriga ha destacado la importancia de las alianzas "para poder lograr resultados" pues desde "el minuto cero" se han abierto a otros actores, como inversores u organizaciones de la sociedad civil, como Oxfam International o WWF, entre otras. "No es una voz única de la industria sino algo que reconoce la pluralidad", ha apostillado.

El directivo también ha subrayado la "complicidad" existente para lograr la puesta en marcha de los Principios --que giran en torno al Compromiso, Impacto, Clientes, Grupos de interés, Gobernanza y fijación de objetivos y Transparencia y responsabilidad-- ya que ha supuesto desarrollar "un marco en el que caben todos", a pesar de ser "bancos muy diferentes, procedentes de contextos y culturas distintos".

"Tenemos objetivos comunes y un rol claro. Sin tener en cuenta la geografía, lo más fundamental es que podemos alinear nuestra estrategia --ha detallado el directivo--. Todos estamos de acuerdo en que hay que apoyar los ODS y la lucha contra el cambio climático, y que tenemos que alinear nuestra estrategia a estos dos retos".