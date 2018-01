El BCE dice que el colapso del mercado de criptomonedas no sería sistémico

Un potencial colapso del mercado de criptomonedas como bitcoin podría tener consecuencias para la estabilidad financiera, pero no tendría carácter sistémico, según ha señalado el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Vítor Constancio, en una entrevista con el diario 'La Repubblica', recogida por Europa Press.

En este sentido, el banquero portugués puntualiza que las criptomonedas "no son monedas", puesto que no cumplen las funciones clásicas de estas al no servir como unidad de cuenta estable, ni para expresar el valor de las cosas.

"Si el valor de la propia moneda es tan volátil, no puede cumplir su función y de hecho es un instrumento especulativo", señala Constancio, añadiendo que el uso de las criptomonedas como medio de pago "es muy limitado" y tiene lugar principalmente en la economía sumergida y en países cuyas instituciones han colapsado y no funcionan los sistemas monetarios.

De este modo, el vicepresidente del BCE sostiene que las criptomonedas no representan de ninguna moneda una amenaza para las monedas tradicionales, aunque admite que los precios al alza han elevado de tal modo su capitalización de mercado que "su colapso tendría consecuencias" para la estabilidad del sistema financiero, aunque Constancio apunta que "no sería sistémico".

"Llamo 'tulipanes' a estos instrumentos en recuerdo de la famosa burbuja y el posterior desplome en Países Bajos en el siglo XVII", añade.

Asimismo, el banquero portugués señala que cualquier operador privado que tratase de competir con su propia moneda con el euro "no tiene oportunidad de éxito", ya que las monedas necesitan un respaldo estatal. "La experiencia de siglos ha demostrado que, incluso en situaciones menos complejas que hoy, existe la necesidad de un banco central con el derecho exclusivo de imprimir dinero", sentencia.