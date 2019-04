El BCE afronta su reunión de este miércoles sin cambios a la vista

"El Consejo de Gobierno realizó los cambios mucho antes de lo que esperaba el mercado, en su reunión de marzo, por lo que no es probable que anuncie nuevas políticas acomodadizas en su próximo cónclave", ha explicado los analistas de Nomura Shina Harui, Goerge Buckley y Chiara Zangarelli.

Durante su encuentro de marzo, el BCE decidió aplazar la subida de los tipos de interés "al menos hasta el final de 2019". Al mismo tiempo, la entidad anunció una nueva ronda de operaciones de financiación a largo plazo con objetivo específico (TLTRO-III). Estas subastas de liquidez tienen previsto realizarse cada tres meses entre septiembre de 2019 y marzo de 2021, con un plazo de vencimiento de dos años.

"No se esperan más detalles hasta la reunión de junio", ha asegurado el analista de XTB Joaquín Robles. "Los actuales temores de los inversores son que el BCE se haya quedado sin medidas de estímulo en caso de que continúe la ralentización económica", ha añadido.

De la misma forma, el gestor de renta fija de A&G, Germán García Mellado, ha coincidido en que "no se esperan decisiones de calado" durante la reunión que tendrán este miércoles los banqueros centrales de la eurozona.

TIPOS DE INTERÉS SEGMENTADOS

Sin embargo, aunque esas parecían ser todas las medidas hasta final de año, el pasado 27 de marzo, el presidente del BCE, Mario Draghi, decidió abrir la puerta a medidas para paliar el efecto adverso para la banca de los tipos negativos.

"De ser necesario, debemos reflexionar sobre las posibles medidas que pueden preservar las implicaciones favorables de las tasas negativas para la economía, al tiempo que mitigan los efectos secundarios, si los hay", apuntó el banquero italiano.

Ese mismo día, fuentes cercanas a la institución consultadas por Reuters indicaron que los técnicos del BCE estarían estudiando una forma de introducir varios tramos en la facilidad de depósito, permitiendo así a los bancos eludir al menos en parte los costes adicionales de mantener un exceso de liquidez.

El BCE fijó una rentabilidad negativa para su facilidad de depósito en junio de 2014, que fue agravando hasta el -0,40% aplicado actualmente a la liquidez 'aparcada' diariamente en la entidad por los bancos de la eurozona.

"Cualquier indicio de que el BCE está considerando aliviar los tipos de depósito negativos debería apoyar a los bancos que tienen exceso de liquidez", ha concluido el gestor de la firma de inversión Ethenea Volker Schmidt, pese a que ha reconocido que no espera que el banco central "anuncie ninguna medida".

No obstante, para el analista de ING Carsten Brzeski, la entidad radicada en Fráncfort tendrá que encontrar una "razón de política monetaria para justificar" la segmentación de los tipos de interés. "Todavía hay otros muchos desafíos para la rentabilidad de los bancos más allá del tipo de interés de facilidad de depósito y un sistema segmentado no convertirá un banco no rentable en uno rentable de forma repentina", ha argumentado.