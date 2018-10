Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/BBVA-responsabilidad-corporativa-Giving-Numbers_0_2116588530.html

BBVA, reconocido como referente global en responsabilidad corporativa por el informe 'Giving in Numbers'

BBVA ha sido reconocido como líder global por sus programas de responsabilidad corporativa e inversión social de acuerdo al último informe 'Giving in Numbers', publicado por 'The CEO Force for Good', según informa la entidad.