BBVA prevé un alza "muy heterogénea" del crédito del 1,5% este año y subida de tipos en 2019

BBVA Research, el servicio de estudios de la entidad, constata una "aceleración" del nuevo crédito y prevé un repunte del crédito general del 1,5% este año, aunque "muy heterogéneo", al tiempo que cree que las subidas de tipos no se producirán hasta el año 2019.

Así lo han señalado durante la presentación del informe 'Situación España', que mantiene la previsión de crecimiento de España en el 2,5% para este año, el economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research, Jorge Sicilia, y el responsable de Análisis Macroeconómico de BBVA Research, Rafael Doménech.

Sicilia ha destacado que los datos de crédito de noviembre han sido superiores a los de previsiones iniciales, tanto en el crédito a más de un millón, como a menos de un millón, a familias, hipotecas y al consumo, ya que se constata una "aceleración" en la generación de nuevo crédito, sobre todo corporativo y minorista, y que "la economía se está reactivando con crédito".

Así, Doménech ha indicado las previsiones para el conjunto del crédito es que crezca un 1,5% en 2018, pero con "mucha heterogeneidad", puesto que el crédito al consumo crece "muy fuerte", cerca del 8,5%, pero continuará el desapalancamiento y las desamortizaciones en crédito hipotecario siguen siendo muy fuertes, con una previsión de una caída de tres décimas, hasta registrar "prácticamente normalización".

En cuanto al crédito empresarial, Doménech ha pronosticado crecimientos de alrededor del 1,5%, mientras que en inmobiliarias y constructoras se podría registrar una caída del stock de crédito del 4%.

SUBIDA DE TIPOS EN 2019

Por otra parte, sobre los tipos de interés Sicilia ha recordado que el BCE, según lo previsto, reducirá las compras de activos en 2018 con un recorte a la mitad, hasta los 30.000 millones de euros mensuales, pero a cambio extiende el programa hasta al menos el mes de septiembre.

De esta forma, ha indicado que la autoridad monetaria mantiene su compromiso de no subir tipos hasta bien pasado el periodo de compras de activos buscando anclar las expectativas de tipos, por lo que ve "probable" que el 'quantitative easing' (QE) no acabe hasta otoño de este año, por lo que las subidas de tipos no se producirían hasta 2019.

En concreto, la subida se produciría en marzo para el tipo de depósito y en junio para el tipo repo, de acuerdo a las previsiones de BBVA Research, que cree que el debate sobre la finalización del QE se intensificará en primavera.

Para Sicilia el debate sobre los tipos se produce ahora en un entorno de recuperación cíclica que está "más consolidada", por lo que desde el BCE se sienten "más confortables" con la recuperación en marcha, si bien plantean una retirada de estímulos lo suficientemente anunciada como para evitar generar volatilidad financiera. "Los bancos centrales han ido acomodando su discurso para evitar episodios de volatilidad", ha añadido.

El economista jefe del Grupo BBVA y director de BBVA Research ha opinado que los mercados financieros deberán acomodarse a un entorno monetario "más normal", en el que la liquidez será menos abundante y las condiciones de financiación menos acomodaticias.