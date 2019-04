BBVA pide que los impuestos no penalicen a sectores que no generan externalidades negativas, como la banca

El consejero delegado de BBVA, Onur Genç, ha advertido de que los impuestos no deben penalizar a sectores que no generan externalidades negativos para una economía, como el sector bancario.

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2019, periodo en el que obtuvo un resultado atribuido de 1.164 millones de euros, un 9,8% menos respecto al mismo periodo de un año antes.

"España necesita un sistema fiscal eficiente", ha remarcado el consejero delegado de BBVA, añadiendo que los impuestos no deben de penalizar la creación de trabajo ni el crecimiento de las empresas, pero sobre todo que no debe 'castigar' los sectores que no generan externalidades negativos como es el bancario.

Genç ha expuesto así su opinión respecto a la posible aplicación de un nuevo impuesto sobre los resultados de las entidades financieras, una propuesta del partido de Unidas Podemos.

Según ha explicado, antes de imponer un nuevo gravamen a la banca en España, habría que esperar "por lo menos" hasta que haya una normativa homogénea en este sentido en toda la Unión Europea. "No se puede poner a España en desventaja respecto a otros bancos", ha remarcado.

CONSENSO PARA LOGRAR REFORMAS

De igual forma, en el día posterior a la celebración de las elecciones generales en España, en las que, aunque el PSOE ha sido el partido más votado, no ha logrado una mayoría, BBVA ha pedido "consenso" para poder alcanzar las reformas que necesita el país.

"La economía española ha mostrado ser fuerte en el pasado. Ahora tiene que establecer los cimientos para lograr un crecimiento inclusivo, lograr el desafío de la revolución digital, conseguir más empleo o reducir la desigualdad", ha dicho.

El 'número dos' de BBVA también ha señalado que España necesita de un mercado laboral "más justo", que baje la tasa de paro, menos contratos temporales, reformas en educación para reducir el abandono escolar o mejorar la formación de los parados.

En este sentido, Genç ha remarcado que, aunque el crédito al sector público e hipotecario baja, lo que ha achacado al todavía elevado nivel de apalancamiento de la economía, está previsto que España crezca en 2019 al 2,2%, muy por encima de la Unión Europea, que se estima que terminará el año en el 1% de media.