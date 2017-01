BBVA estrenará en febrero su nuevo nuevo lema 'Creando oportunidades'

El nuevo lema de BBVA, que hasta ahora utilizaba 'Adelante', sintetiza el propósito que el banco acuñó y lanzó hace unos meses: "Poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era", según ha informado este martes la entidad.

Según el director de Marca de BBVA, Carlos Pérez Beruete, el nuevo lema, que se irá aplicando en todas las geografías y materiales de manera progresiva a partir del mes de febrero, permitirá a BBVA comunicar de manera sencilla y clara el nuevo propósito del banco. "El nuevo lema aporta coherencia y conexión con el propósito y ayuda a comunicar externamente que en BBVA nos estamos transformando para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes", ha señalado.

Asimismo, el responsable de Marketing Global de BBVA, Carlos Ricardo, ha explicado que la entidad ha realizado estudios entre clientes y no clientes de todos los países para analizar el grado de conexión entre el nuevo lema y el propósito, con resultados muy positivos.

En una entrevista reciente publicada en BBVA.com, el presidente de BBVA, Francisco González, explicaba que en el proceso de cambio que se está viviendo "el gran ganador será el cliente".

"No bastará con dominar las tecnologías exponenciales, habrá que creer y trabajar desde la transparencia, y sin conflictos de interés, porque quien no se gane la confianza del cliente, no tiene espacio en el nuevo entorno. Llevamos una década trabajando en esto y los años que tenemos por delante van a ser increíbles para BBVA. Nuestra misión es poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era y ese el camino que vamos a recorrer", señalaba.

El cambio de lema afecta a todos los países de la marca BBVA, excepto la franquicia turca del grupo, Garanti Bank, que mantiene su marca. En Estados Unidos, el lema utilizado hasta ahora 'Banking on a brighter future' evolucionará a 'Creating Opportunities', que será el lema utilizado en inglés. En portugués será, 'Criando oportunidades'.

Dentro de la estrategia de marca de BBVA, además del lema se renuevan también la imagen, la identidad, el sonido y la propuesta de valor del Grupo.