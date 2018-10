BBVA afirma que la banca puede ser una amenaza para los gigantes tecnológicos y no al revés

"Es la banca la que puede ser una amenaza para estos gigantes digitales", señaló White, quien explicó que esto no se debe a que BBVA pretenda entrar en el negocio de las redes sociales o la publicidad, sino a que la evolución hacia una empresa digital "implica necesariamente" que BBVA se adentre en el tipo de servicios que las bigtech' ofrecen, como la oferta de información personalizada, las fuentes agregadas de datos y los modelos de asesoramiento.

White destacó que los bancos digitales pueden interactuar cada vez más con sus clientes y hacer que estas interacciones sean cada vez más inteligentes, con lo que BBVA "puede hacer que los productos, el asesoramiento y las ofertas que se presentan a los usuarios sean más relevantes para ellos a nivel individual".

"Los clientes que solo usan las oficinas pueden tener unas 10 interacciones con su banco cada año, pero en el mundo digital pueden llegar a ser unas 300. Al hacer estas interacciones inteligentes ofreciendo a los usuarios contenido, asesoramiento, información personalizada y más valor por su tiempo y por sus datos, la cifra puede aumentar hasta 3.000", aseguró el responsable de Client Solutions de BBVA.

En este contexto, los clientes llegar a permitir a la entidad gestionar activamente su dinero y sus datos "en una relación recíproca de verdadera confianza e intercambio de valor", si bien para llegar a ese punto los bancos y otros negocios en plena transformación deberían ser capaces de operar como compañías digitales.

Para ello, White considera que es necesario ofrecer el 100% de los productos en modo 'do it yourself' para que todos los clientes puedan acceder a los servicios bancarios cuándo, dónde y cómo prefieran mediante el dispositivo que elijan.

"Este el camino que BBVA empezó a recorrer hace más de una década gracias a la visión de Francisco González, presidente de BBVA, y que continuará con el relevo en la presidencia de Carlos Torres, actualmente, consejero delegado de BBVA", afirmó.

REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE BANCOS

Según indicó, el próximo paso es seguir avanzando en el cambio de mentalidad del negocio y de sus capacidades, para pasar a ofrecer servicios a miles de millones. De esta manera, el banco se aseguraría seguir siendo relevante en un futuro en el que quedarían apenas unas decenas de bancos en las próximas décadas, frente a los 20.000 actuales.

Además, White explicó que en el futuro ve un modelo bancario en el que los bancos actúen como compañías digitales que ofrezcan productos y servicios en un 'marketplace' dinámico, algo "crítico" en un contexto en el que la cuarta revolución industrial está llevando a la descentralización de las economías y los modelos de negocio.

"El camino en el que estamos ahora no solo asegura que seguiremos ofreciendo productos increíbles a nuestro clientes, sino que también seguiremos siendo capaces de poner al alcance de todos las oportunidades de esta nueva era", apostilló White.