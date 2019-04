BBVA está abierto a una posible fusión si tiene encaje estratégico y aporta valor a los accionistas

Así lo ha indicado en la rueda de prensa posterior a la presentación de los resultados correspondientes al primer trimestre de 2019, periodo en el que obtuvo un resultado atribuido de 1.164 millones de euros, un 9,8% menos respecto al mismo periodo de un año antes.

Tal y como ha explicado, el entorno de tipos de interés negativo, las cada vez mayores exigencias de capital y regulatorias, o los cambios de hábitos de lo clientes que hacen necesarias unas mayores inversiones en transformación podrían llevar a una mayor consolidación del sistema bancario español.

En este sentido, aunque ha remarcado que el enfoque principal de BBVA es seguir creciendo mediante la vía orgánica, adaptando su red de distribución e interacción con los clientes, y mejorando la calidad de sus servicios, no quiere decir que no pueda considerar una oportunidad en caso de ésta surja.

"Nuestro enfoque principal y en lo que estamos centrados es en seguir ganando cuota de mercado de forma orgánica, pero no esto no quiere decir que no vayamos a estudiar una oportunidad si surge", ha subrayado el consejero delegado de la entidad.