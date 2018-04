La Audiencia de Madrid ordena al juez del caso Rato que pida a Bankia las propuestas de publicidad por OPV

La Sección 23 de la Audiencia Provincial de Madrid ha requerido al magistrado Antonio Serrano-Arnal, que investiga presuntas irregularidades en el origen del patrimonio del exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato, que solicite a Bankia las propuestas realizadas por las agencias de publicidad que optaron a los concursos por la campaña de la salida a Bolsa de la entidad con el fin de determinar si se produjeron irregularidades o no en estas adjudicaciones.

Así se recoge en un auto de la Audiencia Provincial de Madrid, en el que se estima el recurso interpuesto por las empresas Publicis Comunicación España y Zenith Media, a las que se investiga por el presunto pago de comisiones al empresario Alberto Portuondo, que habría actuado como intermediario de Rato, entonces presidente de la entidad financiera.

En su recurso, estas agencias piden que se soliciten a Bankia las pruebas realizadas por el resto de empresas que concurrieron a los concursos investigados asegurando que no se pagó ninguna comisión para hacerse con la adjudicación y que la documental requerida podría demostrar que consiguieron el contrato porque fueron las mejores.

Al respecto, la Audiencia Provincial, en contra del criterio del juez instructor, considera pertinente esta prueba, cuya relevancia califica de "incuestionable", y le pide al magistrado que recabe dicha información en el marco de esta pieza separada del conocido como 'caso Rato' en la que se investiga si el político cobró comisiones irregulares por cerca de dos millones de euros.

NO BASTA INTENCIONALIDAD

Sobre este aspecto, los magistrados de la Sección 23 matizan en su auto que "hay que tener en cuenta" que la conducta que implique "ofrecimiento, concesión o promesa de un beneficio" no basta para que ésta sea constitutiva de un delito de corrupción. Y, del mismo modo, no basta para constituir corrupción activa "si el agente no las lleva a término como contraprestración para favorecer indebidamente al otro".

Las agencias recurrentes piden, además, que la entidad que preside José Ignacio Goirigolzarri certifique y reconozca como elaborado por Bankia el documento del 20 de diciembre de 2010 consistente en la evaluación de las empresas que se presentaron al concurso del proyecto SIP (Sistema Institucional de Protección) relativo a las agencias de publicidad.

Se refiere a una de las primeras campañas de publicidad del banco después de que la integración de siete cajas de ahorro diera lugar a su creación.