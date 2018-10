Asufin denuncia el "colapso" en los juzgados especializados en cláusulas suelo

La presidenta de Asufin, Patricia Suárez, ha señalado que hay demandas presentadas en julio de 2017 que todavía no han sido admitidas a trámite, lo que supone "un claro perjuicio para los consumidores". Ahora que los juzgados estiman favorablemente sus demandas en un 97,3% de los casos, "la falta de medios dilata los procesos", ha lamentado Suárez.

Asufin ha hecho hincapié en la decisión del juzgado de primera instancia número 50 de Barcelona de suspender el señalamiento de juicios hasta que no se le dote de más medios. "Este juez ha sido valiente acogiéndose a un acuerdo que dice que no se puede señalar más allá de un año vista. Él ha cubierto el año y suspende los señalamientos hasta que le doten de medios, demostrando que cree que la justicia, si no es rápida, no es justa", ha explicado la presidenta de la asociación.

Asufin también ha respaldado el comunicado que el Colegio Oficial de Abogados de Barcelona ha hecho público denunciando la "falta de medios" y apostando por la mediación con las entidades financieras, con la que la asociación está de acuerdo. "Creemos que la mediación supondría una solución para los afectados, los tribunales se pagan con nuestros impuestos, aquí salimos perjudicados no solamente los afectados por una cláusula abusiva en la hipoteca, también los contribuyentes", ha recalcado.