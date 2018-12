Ana Oramas critica que muchos responsables de la crisis "se van de rositas" porque el Código Penal lo permite

Después de que más de 80 políticos, banqueros, supervisores, auditores y afectados hayan comparecido en la comisión que investiga en el Congreso qué se hizo mal y qué debería cambiar para que no vuelva a tener lugar una crisis financiera como la que se desató en España en el año 2008, Oramas ha concluido en una entrevista en el Canal 24h de TVE que lo que falló fue "todo".

La presidenta de la comisión de investigación de la crisis ha cargado contra el Gobierno del PP, "que permitió la burbuja inmobiliaria" y la "carrera" de ayuntamientos y comunidades de lograr mayores ingresos fiscales por la vía de la concesión de licencias urbanísticas; el Gobierno socialista, "que no fue capaz de pinchar la burbuja"; el Banco de España, "que no puso freno al crédito desmedido", y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), "que no protegió a los ciudadanos" en la comercialización de productos como las preferentes.

Asimismo, Oramas ha señalado a los gestores fundamentalmente de las cajas de ahorro, "nombrados en muchos casos" por partidos políticos y comunidades autónomas "que no tenían la preparación necesaria" y que tomaban decisiones avalados por sus consejos de administración, que deberían "haber velado por el interés ciudadano".

"No está todo resuelto y encima mucha gente se va de rositas porque no está (penalizado) en el Código Penal el haber mirado para otro lado y haber hecho determinadas cuestiones en esos órganos de administración", ha denunciado la diputada de Coalición Canaria.

Oramas ha puesto en valor la comparecencia del exministro de Economía Pedro Solbes, quien reconoció que "nadie tuvo valor para pinchar la burbuja crediticia" y que el Gobierno socialista de entonces "no le hizo caso".

En este contexto, la presidenta de la comisión ha defendido que el Código Penal debe contemplar sanciones a funcionarios públicos y entidades financieras con actitudes similares a las que desataron la crisis del sistema financiero español. "Este país merece un sistema financiero con fuerte transparencia y garantías de futuro", ha resaltado.

Asimismo, ha asegurado que la comisión de investigación marcará "un antes y un después" y que ya han hecho propuestas de modificación de leyes, del Código Penal, de la legislación europea y de cuál debe ser el papel del Banco de España y la CNMV.

RECUPERAR LAS AYUDAS DE BANKIA

En otro orden de cosas, Ana Oramas ha asegurado que con la privatización de Bankia el Estado recobrará parte de las ayudas que concedió a la entidad ahora presidida por José Ignacio Goirigolzarri, si bien no será posible recuperar el total.

El Banco de España cifra en 14.000 millones de euros el importe recuperable de ayudas destinadas al sector financiero, frente a los 63.000 millones que se concedieron en el marco de la crisis financiera.

"Hay una parte muy importante que se va a recuperar con la privatización de Bankia y estamos de acuerdo en que hay que retrasar su venta, porque no es el mejor momento para el mercado. Creo que hay una parte importante que se va a recuperar, pero desde luego no vamos a recuperar todo", ha apuntado la diputada de Coalición Canaria.