Ana Botín pide al futuro Gobierno que priorice la reforma de la educación

"Es necesario un marco más abierto que permita gestionar de manera más ágil, con mayor capacidad de hacer y convertir en realidad la vocación de la universidad, con más autonomía, con más rendición de cuentas para poder asumir mayores responsabilidades y más compromisos", ha resaltado durante su discurso en la junta general de accionistas de Universia.

La presidenta del Santander ha advertido de que la voluntad de consenso "no puede ser razón para la parálisis y la inacción" y ha llamado a tomar decisiones y avanzar "de manera decisiva". "Si no pasamos a la acción, nos quedaremos atrás y no vamos a conseguir los objetivos de crecimiento sostenible e inclusivo", ha subrayado.

Durante el evento, Botín ha reafirmado el compromiso del banco con la educación superior, que se concretará, entre otras acciones, en la concesión de más de 70.000 becas este año, y ha apuntado a la ciberseguridad como uno de los retos más importantes.

Además, se ha referido a la empleabilidad de los universitarios en un entorno en el que la inteligencia artificial y la robótica reemplazarán entre el 40% y el 50% de los empleos actuales en un período de 15 a 20 años, lo que puede afectar al empleo de entre 400 y 800 millones de personas.

En su opinión, la revolución digital traerá nuevos empleos que requieren nuevos conocimientos y competencias que deberán adquirirse a lo largo de los diferentes ciclos educativos y consolidarse y ampliarse en la universidad "en un diálogo permanente con la sociedad y los sectores empresarial, productivo y económico".

La presidenta de Santander ha mantenido un coloquio con cinco de los 150 beneficiarios de la primera edición de las Becas Santander Erasmus, quienes le han pedido su opinión sobre la decisión de emprender o trabajar en una gran empresa, el papel del banco en la lucha por la equidad y la inclusión o el papel de la mujer en laempresa.

De su lado, Botín ha destacado el rol que pueden desempeñar los bancos y el sistema educativo para "cambiar el mundo" y ha animado a los jóvenes a "no tener miedo al fracaso" y a encontrar su motivación.

Además, ha defendido la necesidad de que todas las personas tengan acceso a la educación y a la excelencia. Sobre el esfuerzo de Banco Santander por la igualdad y la inclusión, la directiva ha explicado que está "demostrado" que las compañías con equipos más diversos son "más rentables" y ha animado a las mujeres a "tener más confianza en sí mismas, ser más proactivas y hablar claro".