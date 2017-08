Finanzas

http://www.teinteresa.es/dinero/finanzas/Ampl-BBVA-negociaciones-Scotiabank-Chile_0_1861013992.html

(Ampl.) BBVA inicia negociaciones con Scotiabank para la venta de su filial en Chile

BBVA ha iniciado el proceso de venta de su filial en Chile a la entidad canadiense The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), que ha mostrado, de manera no vinculante, su interés en adquirir hasta el 100% del capital social de BBVA Chile, según ha confirmado este jueves la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).