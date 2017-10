(Ampl.) Álvarez (Santander) reconoce "afluencia de clientes" y "movimiento de depósitos" por Cataluña

"Ha habido cierto nerviosismo y algún movimiento no material de depósitos, que no es material para nada", ha apuntado el número dos de Santander durante la presentación de resultados de la entidad, que en los nueve primeros meses del año obtuvo un beneficio atribuido de 5.077 millones de euros, lo que supone un aumento del 10% con respecto al mismo periodo de 2016.

"Tenemos una presencia en Cataluña y queremos seguir trabajando en Cataluña", ha apuntado Álvarez en la presentación celebrada este jueves, cuando concluía el plazo para que el Govern catalán presentase sus alegaciones al Senado respecto a las medidas de aplicación del artículo 155 de la Constitución, en las que ha expuesto sus discrepancias. Concretamente, ha señalado que existe una "manifiesta desproporción" y van más allá de "medidas necesarias" para "que la Generalitat de Cataluña revoque la declaración de independencia.

El consejero delegado de Santander ha indicado que "es evidente" que una situación "de cierta tensión de tipo político", como esta, genere unas "incertidumbres" que "retrasan las inversiones". No obstante, ha señalado que esto no es relevante aún, porque esta incertidumbre lleva "poco tiempo" y "depende de cuánto dure". "El tiempo transcurrido no es suficiente para tener una valoración", ha apuntado.

Preguntado sobre si Santander habría cambiado su sede social en el caso de haber estado radicada en Cataluña, Álvarez ha apuntado que la entidad "probablemente" habría seguido "procesos razonables" como sus competidores.

Para el consejero delegado de Santander, aunque exista cierta incertidumbre por las tensiones con Cataluña, la entidad no contempla un escenario en el que sea declarada la independencia. "No contemplamos ese escenario", ha dicho, por lo que el banco no cuenta con un plan por si eso ocurre.