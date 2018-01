(Amp)Solbes cree que al Gobierno debió "ser más valiente" para ahorrar y reformar las cajas antes de la crisis

El que fuera vicepresidente económico de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero entre 2004 y 2009, Pedro Solbes, ha manifestado este miércoles que al Gobierno le faltó valentía para acumular superávit antes de la crisis y reformar la gobernanza de las cajas de ahorro antes del estallido de la crisis.

"Creo que debimos ser más valientes en términos superávit y en entrar en la gobernanza de las cajas", ha reconocido durante su comparecencia ante la comisión que investiga la crisis financiera, el rescate bancario y la quiebra de las cajas de ahorro.

Durante su intervención, Solbes también ha admitido "claros errores de previsión en términos macroeconómicos" y también a la hora de detectar la llegada de una segunda recesión y su magnitud. "No fuimos capaces de detectar la fuerte recesión", ha dicho, recordando que si bien el Gobierno anticipó una contracción del PIB del 2% en 2009, la caída alcanzó el 3,6%.

Asimismo, ha señalado que en 2010 el Ejecutivo de Zapatero confiaba en "volver a la normalidad" y recuperar el crecimiento, algo que "tampoco sucedió". "Con la segunda recesión nos equivocamos totalmente", ha aseverado.

"TARDAMOS MÁS PORQUE TENÍAMOS QUE ACTUAR COMO EUROPEOS"

Solbes ha señalado que la complejidad de la crisis no permitió al Gobierno conocer la "amplitud" de la misma, y ha responsabilizado a la arquitectura económica de la Unión Europea y la debilidad del euro ante las dificultadas de deuda de los países miembros.

"No esperábamos que el euro reaccionara tan mal. Podríamos haberlo pensado, pero en primera intervención de apoyo a Grecia se debatió si íbamos con el FMI o solos", ha dicho, lamentando el tiempo que se empleó en tomar decisiones a nivel comunitario, lo que hizo que "la crisis acabara tocando a Irlanda, Portugal, España o Grecia". "Tardamos más porque teníamos que actuar conjuntamente como europeos", ha excusado.

NO CREE QUE HUBIERA PODIDO ACTUAR "BRUTALMENTE" AL ESTALLAR LA CRISIS

Solbes ha sido preguntado durante su comparecencia sobre el tiempo que tardó el Gobierno en emplear recursos públicos en el sector financiero, a diferencia de lo realizado por otros países. Muchos de los testimonios durante las sesiones de la comisión lamentaron que, al retrasar la inyección de recursos, el coste del rescate fue mayor y no se pudo recuperar tantas ayudas.

"No tengo tan claro como usted la posibilidad de haber actuado brutalmente, o muy directamente, antes de que empezaran a verse los primero efectos", ha replicado Solbes, a preguntas del diputado 'popular' Miguel Ángel Paniagua. "Hubo quien lo hizo y obligó a sus bancos a tomar dinero, quisieran o no. Nosotros no lo hicimos", se ha limitado a contestar.

CREE QUE SIN PROBLEMAS NO HABRÍA PODIDO REFORMAR LAS CAJAS

Respecto a la reforma de las cajas, Solbes ha puesto en duda que "hubiera sido posible visto el momento político", aludiendo durante su intervención a la minoría parlamentaria en la que se encontraba el PSOE. Según su opinión, "el problema no eran las cajas" sino las características de una "gobernanza inadecuada", y cree que esto también afectaba a las posibilidades del Gobierno para reformarlas.

"El tema de la gestión era clave, pero dada la sensiblidad política y territorial, modificar la legislación no era realista si no existían problemas de solvencia", ha dicho el exvicepresidente, que ha señalado que la reforma tuvo que esperar hasta la intervención de Caja Castilla-La Mancha.

"LAS CAJAS HAN SIDO ENTIDADES FINANCIERAS FANTÁSTICAS"

Solbes, que ha defendido que las cajas de ahorro fueron entidades financieras "fantásticas desde todos los puntos de vista durante muchos años", ha criticado tanto la ampliación de su ámbito de actuación fuera de su territorio, lo que las forzó a competir con otras entidades, como una "falta de rigor" en el nombramiento de sus responsables.

"Lo que hemos visto es que las instituciones con gestores de alto nivel se han mantenido, se han convertido en bancos y han funcionado excelentemente bien y las que no los han tenido han funcionado mal", ha indicado.

En este línea, el exministro, que se muestra "favorable" al modelo de las cajas, ha manifestado que considera "imprescindible" que exista la figura del 'dueño', pues el hecho de no tenerlo favorece su mal funcionamiento.