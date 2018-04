Finanzas

(Amp)El FROB dice no tener "ninguna ansiedad" por privatizar Bankia y desconoce si estudia fusionarse con BBVA

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Jaime Ponce, ha dicho este miércoles que no le consta "absolutamente de nada" que Bankia esté estudiando una posible fusión con BBVA y ha afirmado que no hay "ninguna decisión tomada" sobre la privatización de la entidad ni "ninguna ansiedad" por realizar una nueva desinversión si las condiciones no son las adecuadas, si bien ha señalado que en el organismo están "preparados" para aprovechar las oportunidades que surjan.