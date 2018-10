Albella (CNMV) asegura que la situación de los mercados es estable a pesar de los "nubarrones"

El presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, ha asegurado que la situación de los mercados es "bastante estable" a pesar de que hay "algunos nubarrones", como la situación política en Italia.

Así lo ha asegurado en declaraciones a los medios durante la celebración de la IV Edición del Día de la Educación Financiera, tras ser preguntado por si los inversores le trasladan preocupación por la posible inestabilidad de un Gobierno de España "débil".

Albella ha afirmado que no es así y que la situación de los mercados "sigue siendo bastante estable". "No buena, porque el mercado está un poco complicado este año desde un punto de vista de obtención de rentabilidad, pero en términos de estabilidad no hay nada que nos preocupe especialmente", ha explicado.

Si bien ha reconocido que "siempre hay algunos nubarrones", como el problema italiano, que "se ha agudizado un poco últimamente", el supervisor de los mercados ha afirmado que se mantiene la estabilidad, aunque la "señal" es menor debido a que España es un país del Sur.

El presidente de la CNMV ha puesto de manifiesto el esfuerzo de las instituciones españolas por atraer a las compañías que han abandonado Reino Unido por el 'Brexit', lo que "está produciendo sus frutos", pero ha indicado que la señal de estabilidad que emite España es menor que los países del centro de Europa.

Con todo, Albella se ha mostrado "optimista", a pesar de que le hubiese gustado "más ruido" en cuanto a relocalización a Madrid. "Aún así, estoy satisfecho porque hemos tenido éxito y diversas entidades han decidido reforzar su presencia en España, hemos conseguido dar una buena imagen", ha resaltado Albella.

"Somos un país del Sur y, como los países del Sur, damos una imagen un poquito menos sólida a veces desde el punto de vista de la fiabilidad de la deuda y de que las cosas van a permanecer estables", ha reconocido Albella, quien ha apuntado que el año pasado el problema catalán impactó negativamente en este sentido.